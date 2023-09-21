Bakan Yerlikaya: 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

"Operasyonda, 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldı. 21 bin 851’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 43 şahıs sorgulandı. 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Bin 198 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi"