Bakan Yerlikaya: 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya, uygulamada görüntüleri paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik
"Türkiye'nin huzuru"
uygulaması gerçekleştirdiğini açıkladı. Yerlikaya,
düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 26 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandı
ğını duyurdu.
Yerlikaya,
"Operasyonda, 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldı. 21 bin 851’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 43 şahıs sorgulandı. 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Bin 198 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi"
dedi.
Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelemiz aralıksız sürüyor. Aziz milletimin huzuru için operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.
#Ali Yerlikaya
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Türkiye'nin huzuru
1 saat önce