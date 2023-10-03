Bakan Yerlikaya 64 ildeki 'Kahramanlar Operasyonları'nın detaylarını paylaştı: 928 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız ev tüfeği ele geçirildi. 928 şüpheli şahsın gözaltına alındığını belirtti.

Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

64 İLDE “KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN ŞAHISLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 7️⃣4️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA, 2️⃣4️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK, 7️⃣4️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ❗️9️⃣2️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZ ALTINA ALINDI.… pic.twitter.com/3pGijScdse — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 64 ilde yapılan operasyonlarda, bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile göz altına alınan şüpheliler şöyle:

İstanbul'da 179 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 237 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Adana’da 107 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 73 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Edirne’de 50 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Bir şüpheli silah kaçakçısı göz altına alındı.

İzmir’de 45 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Mersin’de 30 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Şanlıurfa’da 29 tabanca ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Diyarbakır’da 25 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Ankara’da 21 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 32 şüpheli şahıs göz altına alındı."

Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.