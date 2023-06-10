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Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi Hatay'da geçici olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

10:49 . 10/06/2023 Cumartesi
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Şehit Selim Sarıkaya

Şehit Selim Sarıkaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay’da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı âli olsun."
açıklamasıyla acı haberi duyurdu.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin PKK saldırısında şehit olan Aybüke öğretmeni unutmadı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin PKK saldırısında şehit olan Aybüke öğretmeni unutmadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ı, ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından video paylaşarak andı. Bakan Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yaparken 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Aybüke öğretmen için 6'ıncı ölüm yıl dönümünde video paylaştı. Aybüke öğretmen türkü söylerken çekilen görüntüsü ile cenaze töreni ve mezarından görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşan Bakan Tekin, Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017?de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıldönümü rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. 



#Ali Yerlikaya
#şehit
#Selim Sarıkaya
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