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Bakan Yerlikaya açıkladı: JASAT'ın haziranda bin 732 olayı aydınlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), haziran ayında 1732 olayın aydınlatıldığı bildirdi.

13:11 . 22/07/2023 السبت
AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JASAT'ın ülke genelinde 1-30 Haziran arasında 2 bin 508 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 1732 olayın aydınlatıldığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını ve 1130 kişinin tutuklandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren timlerimizi tebrik ediyorum. suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.



#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#Jandarma Suç Araştırma Timleri
#Ali Yerlikaya
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