Bakan Yerlikaya: Biri turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.
Teröristlerden biri Bakanlığımız Terör Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir.
Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis’te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde;
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.