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Bakan Yerlikaya: Biri turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Biri turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

14:05 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Biri turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden biri Bakanlığımız Terör Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir.

Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis’te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis #Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek."
#Ali Yerlikaya
#Bitlis
#Van
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