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Bakan Yerlikaya duyurdu: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizerek, Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bunlardan 22'sinin mahkemece tutuklandığını açıkladı.

12:56 . 1/08/2023 Salı
DHA
22 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.

22 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.

Bakan Yerlikaya'nın, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre; Sakarya'nın Hendek ilçesinde TEM otoyolunda jandarma tarafından yürütülen operasyonda 1'i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.


Hatay'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda ise 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.


Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek,
"Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek"
dedi.

 


#İçişleri Bakanlığı
#göçmen kaçakçılığı
#organizatör
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