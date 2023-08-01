Bakan Yerlikaya duyurdu: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Ekipleri, Nurdağı kavşağında durdurulan iki araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Göçmen organizatörü iki kişi gözaltına alındı.