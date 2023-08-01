Bakan Yerlikaya duyurdu: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

22 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.
Bakan Yerlikaya'nın, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre; Sakarya'nın Hendek ilçesinde TEM otoyolunda jandarma tarafından yürütülen operasyonda 1'i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Hatay'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda ise 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.