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Bakan Yerlikaya duyurdu: Üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09:18 . 20/06/2023 Salı
AA
Foto: İçişleri Bakanlığı.

Foto: İçişleri Bakanlığı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Kahramanlarımıza bin selam olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:


"Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, EGM İHA'larımızın yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildi. Sabah saatlerinde jandarma özel harekat timlerimizce 'Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi."


Operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti.


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Terörist
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