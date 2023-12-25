Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Askere dil uzatan böyle paketlendi

O.K. isimli şüpheli böyle gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'dan askere hakaret eden bir şahsın yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'Türk adaleti önünde hesap verecek'
'Türk adaleti önünde hesap verecek'
"Gereği yapıldı! Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."
#Ali Yerlikaya
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#Antalya
1 saat önce