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Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Askere dil uzatan böyle paketlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu Twitter(X)'da ordumuza ve askerimize hakaret eden O.K. isimli şahsın yakalandığını duyurdu.

Seren Som
Seren Som
09:32 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:44 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
O.K. isimli şüpheli böyle gözaltına alındı.
O.K. isimli şüpheli böyle gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'dan askere hakaret eden bir şahsın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Türk adaleti önünde hesap verecek'

"Gereği yapıldı! Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."


Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi: Bir şahıs gözaltında
Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi: Bir şahıs gözaltında

Ekşi Sözlük'te şehit babası için açılan konu başlığında, kahraman Mehmetçik'ler ve şehit babası hedef alındı. Adeta nefret kusan kullanıcılar, "Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler" denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaşım yapanlardan biri hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Emniyet, paylaşım yapanlar arasında yer alan O.K. isimli şahsı adresine baskın yaparak gözaltına aldı. O.K'nın evinde uzun namlulu tüfek ve silahlar bulundu.


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Antalya
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