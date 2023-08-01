Bakan Yerlikaya: Gri kategoride yer alan terörist daha etkisiz hale getirildi

"Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."