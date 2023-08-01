Bakan Yerlikaya: Gri kategoride yer alan terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya operasyonun görüntüsünü paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma komando birliklerinin kararlı takibi sonucu bugün Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas kurulduğunu belirtti.
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalara istinaden; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, 27 Temmuz 2023 tarihinde Bitlis Hizan kırsalında düzenlenen operasyonda GRİ kategoride bulunan Redur Siser (K) Güven Özcan isimli terörist etkisiz hale getirilmişti.
Operasyonun devamında, Jandarma Komandoların ısrarlı ve kararlı takibi sonucunda, Bitlis Hizan kırsalında yeniden sıcak temas sağlanmıştır.
Çıkan silahlı çatışma sonucunda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Ardem Ararat (K) Sultan Oruç isimli terörist silahıyla (1 adet M-16 Piyade Tüfeği) birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
13 Ağustos 2020 tarihinde Bitlis kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist olabileceği değerlendirilmişti.
Ancak bugün yapılan operasyon sonucu etkisiz hale getirilen teröristin Sultan Oruç olduğu kesin olarak tespit edilmiştir.
Mayın ve sabotaj eğitimi de aldığı bilinen Ardem Ararat (K) Sultan Oruç adlı teröristin geçmiş faaliyetlerine ilişkin yapılan incelemede; (3) Mayın/EYP eylemine katıldığı, bu eylemlerde (4) Jandarma personelinin şehit edildiği ve (2) Jandarma personelinin yaralandığı tespit
edilmiştir.
Etkisiz hale getirilen teröristin;
-Bitlis-Merkez İlçe Hazo Boğazı mevkiinde 8.07.2017 tarihinde (2) Jandarma personelinin şehit ve (1) Jandarma personelinin yaralandığı konvoya yapılan EYP’li saldırı,
-Bitlis-Merkez Çeltikli Sehi Bölgesinde 22.03.2018 tarihinde icra edilmekte olan operasyon esnasında, (1) Jandarma personelinin şehit ve (1) Jandarma personelinin yaralandığı EYP’li saldırı ve Bitlis-Merkez Kayalıbağ köyü kırsalında 10.04.2018 tarihinde icra edilmekte olan
operasyon esnasında, (1) Jandarma personelinin şehit olduğu EYP’li saldırılarına katıldığı belirlenmiştir.