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Bakan Yerlikaya 'İBB adayı' olacak mı? İddialara son noktayı koydu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendisine yöneltilen "İBB adayı olacak mısınız? sorusuna "Böyle bir durum söz konusu değil" cevabını verdi.

12:45 - 5/12/2023 вторник
Güncelleme: 12:51 - 5/12/2023 вторник
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Yerlikaya toplantı sonrası kendisine yöneltilen
"İBB adayı olacak mısınız?"
sorusuna
"Böyle bir durum söz konusu değil"
yanıtını verdi

'Bedeli ağır olur'

Bakan Yerlikaya, İsrail'in Türkiye'deki Hamas üyelerine yönelik operasyon iddialarına ilişkin "İstihbarat birimlerimiz gerekli açıklamayı yaptı. Böyle bir girişim kabul edilemez, bedeli ağır olur" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın diğer açıklamaları şöyle:

10 bin polis alımı

10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız.

Saadet zinciri soruşturması

Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimi kabul edilemez. Yasadışılık kokan bir durum varsa onun karşısında biz varız.

Yasadışı bahis

Adalet Bakanlığımızla ortak çalışıyoruz. Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyiz.

Fenomenlere soruşturma

MASAK ve Hazine Bakanlığımızla çalışıyoruz. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.

FETÖ ile mücadele

Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz, bunları temizleyeceğiz. Gevşemeden titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

Paramotorlu terör saldırıları

Teröristlerin kullandıkları paramotorlara karşı çalışmalar var. Sınırlarımızda paramotorlu saldırılara karşı tedbir alınıyor..

Ayrıntılar geliyor...



#Ali Yerlikaya
#İBB
#Aday
#İçişleri Bakanlığı
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