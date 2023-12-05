Bakan Yerlikaya 'İBB adayı' olacak mı? İddialara son noktayı koydu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki güvenlik ve göç yönetimi ile bakanlıklar arası ilişkiler ve işbirliği olanakları ele alındı.