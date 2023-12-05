Bakan Yerlikaya 'İBB adayı' olacak mı? İddialara son noktayı koydu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.
'Bedeli ağır olur'
Bakan Yerlikaya, İsrail'in Türkiye'deki Hamas üyelerine yönelik operasyon iddialarına ilişkin "İstihbarat birimlerimiz gerekli açıklamayı yaptı. Böyle bir girişim kabul edilemez, bedeli ağır olur" dedi.
Bakan Yerlikaya'nın diğer açıklamaları şöyle:
10 bin polis alımı
10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız.
Saadet zinciri soruşturması
Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimi kabul edilemez. Yasadışılık kokan bir durum varsa onun karşısında biz varız.
Yasadışı bahis
Adalet Bakanlığımızla ortak çalışıyoruz. Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyiz.
Fenomenlere soruşturma
MASAK ve Hazine Bakanlığımızla çalışıyoruz. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.
FETÖ ile mücadele
Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz, bunları temizleyeceğiz. Gevşemeden titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.
Paramotorlu terör saldırıları
Teröristlerin kullandıkları paramotorlara karşı çalışmalar var. Sınırlarımızda paramotorlu saldırılara karşı tedbir alınıyor..
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