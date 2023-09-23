Bakan Yerlikaya: Kahramanmaraş'taki depremde herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor

Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır