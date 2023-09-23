Bakan Yerlikaya: Kahramanmaraş'taki depremde herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor

Bakan Yerlikaya
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
"An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"
"An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "
Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır
" dedi.
Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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2 saat önce