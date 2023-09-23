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Bakan Yerlikaya: Kahramanmaraş'taki depremde herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına devam ettiğini, an itibari ile herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Halil Akkoç
12:08 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya

Bakan Yerlikaya

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

"An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "
Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır
" dedi.

Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

#Ali Yerlikaya
#Deprem
#Kahramanmaraş
#Göksun
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Kahramanmaraş‘ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?