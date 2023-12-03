Bakan Yerlikaya: Köpek dövüştüren 37 kişi yakalandı 6 köpek kurtarıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri Yeşilhisar İlçesi Karacabey Mahallesi sınırları içerisinde bugün sabah saatlerinde köpek dövüşü yaptırılacağına dair alınan bilgi doğrultusunda, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığımız, KOM Şube Müdürlüğümüz, JASAT Suç Araştırma Timi Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Yeşilhisar İlçe Jandarma personelimiz tarafından 'Can Dostlarımız' Operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve bu şahıslar hakkında 'Kumar Oynanması İçin İmkan Sağlamak ve Hayvan Hakları Kanununa Muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı. Diğer şahıslar hakkında da 'Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yürütülmekte olup köpek dövüşünde bahis oynayan 37 şahsa ayrıca Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereği para cezası kesildi" dedi.