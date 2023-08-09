Bakan Yerlikaya motosiklet sürücüsü genci uyaran trafik polisini kabul etti

Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı.



“Ama ölürsen ne yapacağız yavrum” sözleri hepimizi duygulandırmıştı.#Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Şahin görevlisi… pic.twitter.com/qX53xXedG7