Bakan Yerlikaya: Okul çevrelerinde güvenlik önlemleri büyük bir hassasiyetle uygulanacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan yardımcılarımız, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ile ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. İlkokul 1'inci ve 9'uncu sınıf öğrencilerimiz için uyum haftası bugün itibarıyla başladı. Bu haftaki toplantımızın temel konusu okullarımızın çevresindeki güvenlik önlemleri ve trafik denetimleri. Valiliklerimizin koordinasyonunda okullarımızın çevresindeki güvenlik önlemleri ve trafik denetimleri büyük bir hassasiyetle uygulanacak. Göz aydınlığımız olan öğrencilerimize, öğretmen, idareci ve velilerimize selam ediyor, hepsine üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.