Bakan Yerlikaya 'PKK'da çözülme sürüyor' diyerek duyurdu: Bir terörist daha teslim olarak annesiyle buluştu

Diyarbakır annelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kolay değil, 1447 gündür burada nöbetteler. Bu onların sadece evlatları için bir nöbet değil, ülkemizin huzuru için bir nöbettir aynı zamanda. Demokrasi için, kalkınma için, ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşması için bir nöbettir ve eninde sonunda anneler, annelerin yüreği, annelerin kalbi kazanacaktır. Hiçbir terör örgütünün gücü annelere yetmez. Yeter ki anneler, bu kararlılıklarını devam ettirsinler” dedi.