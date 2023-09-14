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Bakan Yerlikaya 'PKK'da çözülme sürüyor' diyerek duyurdu: Bir terörist daha teslim olarak annesiyle buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, PKK'dan kaçarak teslim olan 1 örgüt mensubunun daha annesiyle buluştuğunu duyurdu. Yerlikaya o anların görüntülerini de paylaştı.

14:15 . 14/09/2023 الخميس
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, PKK'da çözülmenin sürdüğünü bir teröristin daha annesiyle buluştuğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
Diyarbakır annelerinin çığlıkları yankılamanmaya devam ediyor. 1 örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu.

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç., Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.


Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.


Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.




#Ali Yerlikaya
#İçişleri bakanı
#PKK
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