Bakan Yerlikaya 'PKK'da çözülme sürüyor' diyerek duyurdu: Bir terörist daha teslim olarak annesiyle buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikay
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, PKK'da çözülmenin sürdüğünü bir teröristin daha annesiyle buluştuğunu duyurdu.
Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç., Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.
Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.