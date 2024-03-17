Bakan Yerlikaya Şehitkamil polis lojmanlarını inceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan Şehitkamil Polis Lojmanlarını yerinde inceledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Göktürk Mahallesi sınırları içerisine yapılan Şehitkamil Polis Lojmanlarını yerinde gezerek inceledi. Başkan Fadıloğlu, lojmanlarla ilgili Bakan Yerlikaya'ya bilgi verdi.