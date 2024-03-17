Bakan Yerlikaya Şehitkamil polis lojmanlarını inceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan Şehitkamil Polis Lojmanlarını yerinde inceledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Göktürk Mahallesi sınırları içerisine yapılan Şehitkamil Polis Lojmanlarını yerinde gezerek inceledi. Başkan Fadıloğlu, lojmanlarla ilgili Bakan Yerlikaya'ya bilgi verdi.
İnceleme programına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Eyup Özkeçeci, İrfan Çelikaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım katıldı.