Bakan Yerlikaya: Temmuzda depremzedelere 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesindeki vatandaşlara yapılan kira destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirterek, "Temmuz ayında; toplam 304 bin 108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı" dedi.

#AFAD ’dan Nisan ayından itibaren 4. kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Temmuz ayında; toplam 304.108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı. 4 ayda ise toplam yapılan kira yardımı; 5 milyar TL'yi aştı. Devletimiz… pic.twitter.com/bv85q5woJd

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD'dan nisan ayından itibaren 4'üncü kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Temmuz ayında; toplam 304 bin 108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı. 4 ayda ise toplam yapılan kira yardımı; 5 milyar TL'yi aştı. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.