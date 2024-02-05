Bakan Yumaklı: 1,5 milyon Euro'luk yatırım kazandırmayı düşünüyoruz

“Bugüne kadar 25 bin 645 projeye reel rakamlarla 46,6 milyar liralık bir kaynak aktarılmış oldu. Bunların yatırıma dönüşmesi yaklaşık 98 milyar lira. Bu yatırımlara istinaden 96 bin kişiye istihdam imkanı sağlanmış oldu. Sadece Kahramanmaraş'ı söyleyecek olursak IPARD 1 ve IPARD 2 kapsamında 733 proje için 2 milyar liralık hibe sağlanmış oldu. Bu da sektörde 4 milyar liralık bir yatırıma denk gelmiş durumda. Depremden etkilenen ve TKDK projelerinin bulunduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya illerindeki IPARD projelerinin hibe tutarındaki fiyat farkı uygulamasına gidildi ve 207 projenin hibe tutarını 490 milyon liradan 710 milyon liraya da yükseltmiş olduk. Biz bu programlarla bir yandan üretimin bir yandan üretilen ürünlerin verimli işlenmesi ve pazarlanması sağlamaya çalışıyoruz”