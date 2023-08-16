Bakan Yumaklı: Antalya'daki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı

Antalya/Akseki
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Saat 10.30 sıralarında, 21 saatte kontrol altına alınan yangından etkilenen alanın 60 hektar olduğu belirtildi.
Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Bölgeye sevk edilen hava araçları yangına müdahale etti. Havadan müdahale sürerken, vadi içerisinde devam eden ve karadan ulaşımın mümkün olmadığı yangın bölgesine ulaşmak için ekipler ormanda yeni yollar açtı.
Yangına, 6 helikopter, 5 uçak, çevre ilçelerden gelen gelenlerle birlikte 4 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 ekskavatör ile 500'e yakın yer ekibi tarafından müdahale edildi.