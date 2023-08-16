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Bakan Yumaklı: Antalya'daki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesinde dün çıkan orman yangının, 2'nci günde verilen yoğun mücadelenin sonunda kontrol altına alındığını bildirdi.

10:24 . 16/08/2023 Çarşamba
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Antalya/Akseki

Antalya/Akseki

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.


Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor"
ifadelerini paylaştı.

Saat 10.30 sıralarında, 21 saatte kontrol altına alınan yangından etkilenen alanın 60 hektar olduğu belirtildi.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Bölgeye sevk edilen hava araçları yangına müdahale etti. Havadan müdahale sürerken, vadi içerisinde devam eden ve karadan ulaşımın mümkün olmadığı yangın bölgesine ulaşmak için ekipler ormanda yeni yollar açtı.


Yangına, 6 helikopter, 5 uçak, çevre ilçelerden gelen gelenlerle birlikte 4 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 ekskavatör ile 500'e yakın yer ekibi tarafından müdahale edildi.



#Antalya
#yangın
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Akseki
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