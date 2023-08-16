Bakan Yumaklı: Antalya'daki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi aşacağı tahmin edilirken üç bölge için ise sağanak yağış uyarısı var.