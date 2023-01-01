Bakan Yumaklı: Dünyanın 5’inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihtiyacı olan ülkelere 33 milyon tona yakın hububat gibi gıda ürünlerinin "Tahıl Koridoru" vesilesiyle ulaştırıldığını söyledi. Yumaklı, "Güçlü lider, güçlü Türkiye" vurgusunu boşuna yapmadıklarını belirterek; "Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin en önemli unsuru söylendiğinde onun mutlaka gerçekleşiyor olması. Elbette Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda biz de güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilerek bu düsturla hareket ediyoruz. Bu minvalde herkesin de bildiği ve artık kabul ettiği haliyle savunma sanayimiz kadar önemli tarımsal üretimi de önceliyoruz. Ana karargahımız da elbette illerimiz" ifadelerini kullandı.