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Bakan Yumaklı: Dünyanın 5’inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler çerçevesindeki ilk türbin döndürme işlemini başlattıklarını belirterek, "Dünyanın 5’inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

13:02 . 16/09/2023 السبت
IHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 275 metre ile Türkiye’nin 1’inci, dünyanın ise 5’inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda ve HES’te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler çerçevesindeki ilk türbin döndürme işlemini başlattıklarını bildirdi.


Mühendislerin test denemelerini titizlikle takip ettiğini hatırlatan Yumaklı, "Dünyanın 5’inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2,1 milyar metreküp su depolayacak Yusufeli Barajı ve HES’in devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacak. 2 buçuk milyon kişinin enerji ihtiyacının karşılanacağı barajda, 15 Eylül itibarıyla su seviyesi 699,12 kotuna, su yüksekliği 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 1 milyar 697 milyon metreküpe ulaştı.

Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor
Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihtiyacı olan ülkelere 33 milyon tona yakın hububat gibi gıda ürünlerinin "Tahıl Koridoru" vesilesiyle ulaştırıldığını söyledi. Yumaklı, "Güçlü lider, güçlü Türkiye" vurgusunu boşuna yapmadıklarını belirterek; "Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin en önemli unsuru söylendiğinde onun mutlaka gerçekleşiyor olması. Elbette Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda biz de güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilerek bu düsturla hareket ediyoruz. Bu minvalde herkesin de bildiği ve artık kabul ettiği haliyle savunma sanayimiz kadar önemli tarımsal üretimi de önceliyoruz. Ana karargahımız da elbette illerimiz" ifadelerini kullandı.


#İbrahim Yumaklı
#HES
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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