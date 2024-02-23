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Bakan Yumaklı: Gıda ülkeler için bir milli güvenlik meselesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de, Valilik ile AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada "Ülkeler için gıda arz güvenliği konusu birçok konuda olduğu gibi, ülkelerin milli güvenlik meselesidir. Bir yandan üretmemiz gerekir, bir yandan da pandemiden itibaren bütün dünyayı baskısı altına alan enflasyonla ve bunların üretimi baskılayan girdi maliyetleriyle alakalı süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Görevimiz bu baskıyı azaltacak tedbirleri almak. Bunun için de gece gündüz uğraşıyoruz" dedi.

14:21 - 23/02/2024 Cuma
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde 'Sektör Paydaşları Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle de bir araya gelen Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin gün geçtikçe öneminin arttığını vurgulayarak, "Artık sadece sözlü olarak değil de hissedilir bir şekilde yaşanarak öneminin anlaşıldığı bir dönemin içindeyiz. Dünyadaki gelişmelere de bakarak bizleri etkileyen, bizim müdahale edebildiğimiz ya da edemediğimiz etmenleri de göz önüne alarak sektöre yön vermek ve Türkiye tarımsal üretiminin potansiyelini de dikkate alarak kendimize bir yön vermek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkeler için gıda arz güvenliği konusu birçok konuda olduğu gibi hakikaten ülkelerin milli güvenlik meselesidir. Bir yandan üretmemiz gerekir, bir yandan da pandemiden itibaren, bütün dünyayı baskısı altına alan enflasyonla alakalı ve bunların üretimi baskılayan girdi maliyetleriyle alakalı süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bizim görevimiz, bu baskıyı azaltacak tedbirleri almak. Bunun için de gece gündüz uğraşıyoruz" dedi.

'110 milyon tohum ve fidan toprakla buluştu'

Kayseri'ye yapılan yatırımlar hakkında da konuşan Bakan Yumaklı,
"Kayseri'ye son 21 yılda yapılan yatırımların ve desteklerin toplam miktarının yaklaşık 60 milyar olduğunu söylemek istiyorum. Kırsal Kalkınma Destekleri ve ORKÖY destekleri var. Bunun dışında çok sıkça özellikle ihracat yapan firmalarımızın karşısına gelecek karbon ayak izi, Yeşil Mutabakat konuları artık dünyada konuşulmaya başladı. Bunlar için bizim elimizde bir varlık olarak düşündüğümüz en büyük zenginliklerimizden bir tanesi de ormanlar. Kayseri'de yaklaşık 110 milyon tohum ve fidan toprakla buluşturulmuş oldu. Kayseri'de koruma altına alınan 6 büyük ova var. Markalaşmış ve coğrafi işaret alınmış 28 ürün var"
ifadelerini kullandı.

'Denize kıyısı olmamasına rağmen Türk Somonu üretimi var'

Kayseri'nin tarımsal çeşitliliğinin önemine de değinen Bakan Yumaklı,
"Bitkisel üretimimizin 2,5 kat arttırıldığını ve süt üretimiyle alakalı da yine Kayseri'de son dönemdeki o ivmeyi görüyoruz. Burada da yaklaşık 3 katlık bir artış var. Kayseri'nin herhangi bir denize kıyısı olmamasına rağmen balık, Türk somonu üretimi var. Halbuki bu konuda 2023 yılı sonu itibarıyla 1,7 milyar dolar ihracata ulaştık. Bunda Kayseri'nin de son derece önemi var. Tabii bu rakamlar Kayseri'nin bize göre barındırdığı potansiyelin hepsini yansıtmıyor. Bizim daha fazla, daha verimli, daha kaliteli üretmemiz gerekiyor. Kendi vatandaşlarımızın ihtiyacını, ülkemize gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılamamızın yanı sıra ihracatımızı da arttırmamız gerekiyor ki, 2023 yılı sonundaki tarımsal ürün ihracatımız 31 milyar dolar. Yani bu konuda da ülkemize döviz kazandırıcı çok ciddi bir potansiyelinin de olduğunu söyleyebilirim"
diye konuştu.

'Suya göre tarım yapılması olgusu getirdik'

Tarımsal alanlar hakkında düzenlemeler yaptıklarını da belirten Bakan Yumaklı,
"İşlenmeyen arazilerin üretime kazandırılmasıyla ilgili düzenlemeler yaptık. Son dönemdeki yaptığımız düzenlemeler Türk tarımında devrim niteliğindeki düzenlemelerdi. Tarımsal üretim alanlarının tamamının kayıt altına alınmasıyla alakalı düzenlemeler yaptık. Suya göre tarım yapılması olgusunu getirdik. Çünkü su kaynaklarımız sonsuz ve sınırsız değil. Başta tarım olmak üzere sanayi ve kentsel kullanımda su kullanımını öncelememiz gerekiyor"
dedi.

Bakan Yumaklı: 1,5 milyar Euro'luk yatırım kazandırmayı düşünüyoruz
Bakan Yumaklı: 1,5 milyar Euro'luk yatırım kazandırmayı düşünüyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen IPARD Destekleri 3. Dönem Tanıtım Toplantısına katıldı. 2024 yılında uygulanacak olan IPARD 3 desteklerinin Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgelerinde üretim ve istihdama büyük katkı yapacağını ifade eden Bakan Yumaklı, “Bugüne kadar 25 bin 645 projeye reel rakamlarla 46,6 milyar liralık bir kaynak aktarılmış oldu” dedi. Yumaklı, “Özellikle bu zor günlerde bile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıkları bizlerle birlikte destek verdiler. 786 milyon Euro'luk bir tutarı geçtik. Bu tutarın yatırımcılarımıza, girişimcilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza aktarılması ile birlikte yaklaşık 1.5 buçuk milyar Euro'luk yatırımın ülkemize kazandırılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#Kayseri
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