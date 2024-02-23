Bakan Yumaklı: Gıda ülkeler için bir milli güvenlik meselesi

"Bitkisel üretimimizin 2,5 kat arttırıldığını ve süt üretimiyle alakalı da yine Kayseri'de son dönemdeki o ivmeyi görüyoruz. Burada da yaklaşık 3 katlık bir artış var. Kayseri'nin herhangi bir denize kıyısı olmamasına rağmen balık, Türk somonu üretimi var. Halbuki bu konuda 2023 yılı sonu itibarıyla 1,7 milyar dolar ihracata ulaştık. Bunda Kayseri'nin de son derece önemi var. Tabii bu rakamlar Kayseri'nin bize göre barındırdığı potansiyelin hepsini yansıtmıyor. Bizim daha fazla, daha verimli, daha kaliteli üretmemiz gerekiyor. Kendi vatandaşlarımızın ihtiyacını, ülkemize gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılamamızın yanı sıra ihracatımızı da arttırmamız gerekiyor ki, 2023 yılı sonundaki tarımsal ürün ihracatımız 31 milyar dolar. Yani bu konuda da ülkemize döviz kazandırıcı çok ciddi bir potansiyelinin de olduğunu söyleyebilirim"