Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde;

Yumaklı, "Yakala kısırlaştır sal modeli kanun içine konulmuş. Bu modelin uygulanabilirliği istenilen düzeyde olmamış. Hayvanların sahiplendirilmesi için yoğun kampanya yapılsın. Köpekler önce sokaktan çekilip sonra rehabilite edilecek" ifadelerini kullandı.





"Yakala-kısırlaştır-sal modeli uygulanamadı"

Bu alanda 2004 ve 2021'de düzenlemeler yapılmış. Temel sebebi o dönemlerdeki sorunları çözmek amacı ile yapılmış. Evcil hayvanların mal statüsünden can statüsüne dönüştürülmesi bu düzenlemeler ile olmuş. 2021'deki düzenlemenin temel gerekçesi işkenceleri çözmek için bu gerçekleşmiş. Yakala kısırlaştır sal modeli kanun içine konulmuş. Bu modelin uygulanabilirliği istenilen düzeyde olmamış. Herkesin kabul ettiği şu; bu popülasyonun artması ile sosyal hayatın farklı şekillerde etkilenmesi söz konusu. Hepimizin yakından gördüğü, bildiği, bizleri derinden yaralayan olaylara şahit olduk. Diğer bakanlıklarla çalışma başlattık. Daha sonra AK Parti grubu teknik çalışmamızı dinledi ve bu yasal düzenleme konusu meclis gündemine getirildi.





"Dört milyon sahipsiz hayvan var"

Sorun; bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur. Toplumsal hayatı etkileyen olumsuzlukların elimine edilmesi ve kısırlaştırılacak. Hiçbir yerel yönetimin bize rakam veremediği ortamlarda bunu tahmin ettik. 4 milyonun üzerinde artış kontrol altına alınmazsa bunun nereye gideceğini herkes hesaplamalı. Bu şekilde devam edilirse çok problem olacak. Bu günü mumla arayabiliriz.





"Sokaklarda başıboş köpek görmeyeceğiz"

Bu yasanın bir katliam yasası olarak söyleniyor olması anlam veremediğimiz bir husus. Bunu hazırlarken sorunu çözmeye odaklandık. Bu yasa geçtikten sonra sokaklarda hayvan görmeyeceğiz. Hayvanların sahiplendirilmesi için yoğun kampanya yapılsın.





Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.





Ötanazi ifadesi

Ötanazi kelimesini kullandığınızda sokaklardan tüm hayvanlar toplanıp öldürülecek gibi olmayan bir şeyi sürekli tekrar ettiler. Bu doğru değil. Ne öneri ne de çalışma oldu. Köpekler önce sokaktan çekilip sonra rehabilite edilecek. Bakım evlerine götürülerek, bunların sahiplendirilmesinin sağlanması ve sahiplendirilmeyenlerin bakım evlerinde tutulması söz konusu. Hayati tehlike arz edenler, hastalık taşıyanlar olabilir. Bu veteriner hizmetler kanununda böyle durumla karşılaşılırsa veteriner onayı ile bu hayvanlara ötanazi uygulanabilir. Kanuna bu şekilde yazılmıştı ve speküle edildi. Yanlış anlamaya mahal vermemek için vekillerimiz yeniden öneri vererek bunun değişmesini sağladı.





Bu konunun bu kadar ajite edilmesindeki amaç bu hayvanların tekrar sokaklara bırakılması.





Bunu bir bakan olarak değil bir baba olarak bakıyorum. Hangimiz bir başkasının acısı üzerinden kendi ideoloji durumu için gayret sarf eder. Bunun ne insani tarafı ne de inanç tarafı var. Bir tarafta vatandaşın sorununu çözmek için gayret sarf ederken, insanların acısını dindirmeye çalışırken kendimizi bundan zarar görmüş insanların yerine koyalım. Hiçbir kelime buradaki hususun garipliğini tarif edemez. Bizim insanımız ne ara bu hale geldi, şaşırmamak elde değil. Ne olur, ne elde edeceğiz de o insanların acısını yok sayıp hakarete varan kelimeler kullanıyoruz. Bu kadar ileri gidilmesinin nedeni ideolojik. Hükümetin bu çabalarını tersine çevirmek için ne gerekiyorsa yapmanın sonucu. Köpekleri toplamayın, katliam yasası çıkmasın... İyi de sorun zaten o. Başka beyanatlar verenler de var. Hükümetimiz bu konuda kararlı. Meclis'imiz gereğini yapıyor. İnsanımızı mağdur eden bu husus çözülecek.





"İmara açılması mümkün değil"

Bakan Yumaklı, yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarının kesinlikle yalan olduğunu, Bakanlığın bu alanları fidanla buluşturduğunu bildirdi.







