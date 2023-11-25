Bakan Yumaklı köy yangınlarına dikkat çekti: ORKÖY kredileriyle tesisatlarınızı yenileyin

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, yangın söndürme tankeri ve ORKÖY kredileri ile verilen iş makineleri ile aletlerin dağıtım törenine katıldı. Tören alanında dağıtılan yangın söndürme tankerleri ve diğer iş makineleri hakkında bilgiler alan Bakan Yumaklı, köylerdeki yangınlara müdahalenin hızlandırılması için önemli bir çalışma olduğuna dikkat çekti.





"Elektrik tesisatlarınız eski ise bunları ORKÖY kredileri ile halledin"





ORKÖY kredilerinin çiftçilerin yatırım yapmasına önemli katkılar sağladığını belirten Bakan Yumaklı, köy yangınlarını önlemek için bu krediden faydalanılabileceğine dikkat çekerek, "ORKÖY, çünkü şartları çok iyi, hem memleketine hem de kendisine faydalı işler yapacak. Kastamonu orman bölgesi olduğu için vatandaşlarımızın mutlaka ORKÖY kredileri nelerdir diye bakmalarını tavsiye ediyorum. Bölge Müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz bunun için hazır. Ayrıca farklı türde makinelerde dağıtıyoruz. Sayım Valimiz söyledi. Bizlerde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektrikten kaynaklanıyor. Sadece 2023 yılı içerisinde Kastamonu’da yaklaşık 200’e yakın ev yanmış, bunların içerisinde 6 vatandaşımızda hayatlarını kaybetmiş. Çünkü elektrik gelmesiyle birlikte o dönemde işi elektrik olsa da olmasa da o günkü şartlarda tesisatı çekenler o günün şartlarına göre çektiler. O zaman ne vardı? Radyosu vardı, pili vardı vesaire şimdi ise buzdolapları var, çamaşır makinesi var, bulaşık makineleri var, derin dondurucular var. Ben istirham ediyorum, yangınların herhangi bir sayı sınırı yok. O yüzden köylerinizde elektrik tesisatlarınız eski ise bunları ORKÖY kredileri ile halledin, emin olun sizler de bundan memnun kalacaksınız, biz de memnun olacağız” dedi.





“21 yılda 7 milyar tohumu ve fidanı toprakla buluşturduk”





Türkiye’de 21 yılda 7 milyar tohumu ve fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Bakan Yumaklı, “Bizim memleketimizin yüzde 30’u ormanlarla kaplı, inşallah bu yıl sonu itibariyle buna ulaşmış olacağız. Bütün dünyadaki ülkelerin gıpta ile baktığı bir orman zenginliğimiz var. ORKÖY kredilerimiz mevcut, çok farklı şekilde. Burada bal üretimi var, kestane üretimi var, bunlarla mücadele var aklınıza ne gelirse bulunuyor. Bu sırada 11 Kasım’da ’Geleceğe Nefes, Türkiye Cumhuriyetine de Nefes’ mottosuyla ağaçlar dikilip, Cumhuriyet ormanları oluşturuldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.





“Gelen ödeneklerle ilgili bazı kriterler değiştirilmezse uzun yıllar Kastamonu’da yol sorununu çözemeyiz”





İller Bankası ve diğer kurumlardan gelen ödeneklerdeki bazı kriterlerin değiştirilmemesi durumunda Kastamonu’da uzun yıllar yol sorununu çözemeyeceklerini belirten Vali Meftun Dallı da, “Kastamonu’da en büyük sorunumuz yol. Özellikle kırsal kesimdeki yollarımız, malum Kastamonu’nun bin 54 muhtarlığı, 3 bin 668 kırsal yerleşim yeri mevcut. Yol ağımız 11 bin kilometreden fazla. Nüfusumuzda Kastamonu’nun coğrafyasına göre düşük. İller Bankası ve diğer kurumlar ödenekleri aktarırken ağınızdaki yüzde 50 nüfusa göre belirliyorlar. Diğer konularda daha küçük alanlarda değerlendiriliyor. Bu şekilde devam edersek Kastamonu’da yol sorununu çözemeyiz” ifadelerini kullandı.





“Orman köylümüz ekmeğini ormandan çıkardığı sürece göç düşecektir”





Vatandaşların ekmeğini ormandan çıkardığı sürece kırsal nüfusun dışarı göç hareketliliğinin düşeceğini söyleyen AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise, “Burada teslimi yapılan makine ve araç parkuru ile ilimizin altyapısı daha da güçlenmiş oluyor. Ormanlarımızda sürdürülebilir koruma yönetimini geliştirmemiz açısından sağlanan makine parkuru son derece kıymetli. Doğa felaketlerine karlı ormanlarımızı dirençli ve korunaklı hale getirmek için verilen emek için Sayın Bakanımız şahsında bakanlığımızın merkez ve yerel teşkilatına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. ORKÖY kredisi ile teslimi yapılan iş makinelerinin kırsal ekonomimize sağlayacağı destek ortada. Orman köylümüz ekmeğini ormandan çıkardığı sürece kırsal nüfusumuzun dışarı göç hareketliliği düşecektir” şeklinde konuştu.





“ORKÖY kredilerinde faizi tamamen kaldırdığımız gibi yüzde 20’sini de hibe olarak sunuyoruz”





ORKÖY Kredilerinin yüzde 20’sinin hibe edildiğini ve faiz alınmadığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, “Orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, gelirlerini artırmak ve gelirlerinin artırılmasını sağlamak adına birçok projemiz ve desteklerimiz var. Bu projelerimiz, en son Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kredilerindeki faizini tamamen kaldırdığımız gibi yüzde 20’sini de hibe olarak kendilerine sunuyoruz. İstiyoruz ki kendileri doğdukları yerde doysunlar. Orman köylümüzde mutlu mesut kaldıkları yerde yaşasınlar istiyoruz” dedi.



