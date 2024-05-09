Bakan Yumaklı 'Tarihimizin en güçlü filosu' diyerek açıkladı: Yangına ilk müdahale süremizi 11 dakikaya düşürdük

, "Bu süre içerisinde 7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Bu sayede orman alanımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 30'unu ormanla kaplı hale getirdik. Ormanlarımızı geliştirmek kadar, korumanın da önemli olduğu bir dönemdeyiz. Biz de yangınlarla mücadelede değişen koşulları göz önünde bulunduruyoruz. Her ne kadar iklimsel faktörler, yangınları tetikleyen faktörleri oluştursa da bireysel ve toplumsal olarak da üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Hava araçlarımızın su almalarında büyük kolaylık olan yangın havuz ve göletlerine ayrı bir parantez açmak isterim. 22 yıl önce hiç olmayan bu imkan, bugün 4 bin 727 adet havuz ve gölet olarak orman teşkilatımızın hizmetinde. Bugün 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızı 7/24 gözetliyoruz. Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük, hedefimiz bu yıl 10 dakika" i