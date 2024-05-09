Bakan Yumaklı 'Tarihimizin en güçlü filosu' diyerek açıkladı: Yangına ilk müdahale süremizi 11 dakikaya düşürdük

Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'nde Bakan İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla, 2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.
Ormanlık bitki örtüsüne sahip 23 ilin valisinin de yer aldığı programda, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Yangın Yönetim Merkezi'nin işleyişi ve Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla dair sunum yaptı. Sunum esnasında, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tatbikat amaçlı kontrollü yangın çıkarıldı. Yangına müdahale, Yangın Yönetim Merkezi'nden yönetildi. Planlamanın ardından önce hava, sonra kara araçları tarafından yangına müdahale edildi ve yangın kontrol altına alınarak sonlandırıldı.