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Bakan Yumaklı 'Tarihimizin en güçlü filosu' diyerek açıkladı: Yangına ilk müdahale süremizi 11 dakikaya düşürdük

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık toplantısında yapılan düzenlemelere ilişkin bilgiler verdi. Yumaklı, "Bugün 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızı 7/24 gözetliyoruz. Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük, hedef bu yıl 10 dakika" dedi.

14:01 - 9/05/2024 Perşembe
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'nde Bakan İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla, 2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.


Ormanlık bitki örtüsüne sahip 23 ilin valisinin de yer aldığı programda, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Yangın Yönetim Merkezi'nin işleyişi ve Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla dair sunum yaptı. Sunum esnasında, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tatbikat amaçlı kontrollü yangın çıkarıldı. Yangına müdahale, Yangın Yönetim Merkezi'nden yönetildi. Planlamanın ardından önce hava, sonra kara araçları tarafından yangına müdahale edildi ve yangın kontrol altına alınarak sonlandırıldı.

'7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk'

Bakan Yumaklı, ormanları korumak ve geliştirmek için 22 yıldır büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek
, "Bu süre içerisinde 7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Bu sayede orman alanımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 30'unu ormanla kaplı hale getirdik. Ormanlarımızı geliştirmek kadar, korumanın da önemli olduğu bir dönemdeyiz. Biz de yangınlarla mücadelede değişen koşulları göz önünde bulunduruyoruz. Her ne kadar iklimsel faktörler, yangınları tetikleyen faktörleri oluştursa da bireysel ve toplumsal olarak da üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Hava araçlarımızın su almalarında büyük kolaylık olan yangın havuz ve göletlerine ayrı bir parantez açmak isterim. 22 yıl önce hiç olmayan bu imkan, bugün 4 bin 727 adet havuz ve gölet olarak orman teşkilatımızın hizmetinde. Bugün 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızı 7/24 gözetliyoruz. Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük, hedefimiz bu yıl 10 dakika" i
fadelerini kullandı.

'122 bin gönüllümüzle yangınlara hazırız'

Orman yangınlarıyla mücadelede İçişleri Bakanlığı ile ortak hareket ettiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik'in sağladığı desteğin son derece önemli olduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığının tarihinin en güçlü filosu ile yangınlara hazır olduğunu ifade eden Yumaklı,
"Hava ve kara unsurlarımız, diğer kurumlarımızın sağladığı rezerv güçlerle, daha kuvvetli hale geldiler. Rezerv güçlerle birlikte; 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1649 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 453 ilk müdahale aracı, 821 iş makinesi ve birçok başka imkan orman yangınları ile 2024 yılında mücadelemizin temelini oluşturacak. Biz, tarihimizin en güçlü filosuyla, bütün teknolojik imkanlarımızla, 25 bin orman kahramanı yangın işçimiz ve 122 bin gönüllümüzle yangınlara hazırız. Vatandaşlarımızın da yangının hiç çıkmaması için azami dikkati göstereceklerinden ve Yeşil Vatan'a sahip çıkacaklarından hiç şüphemiz yok"
dedi.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#orman yangınları
#yangın
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