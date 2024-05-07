Bakan Yumaklı'dan 'Kurbanlık' açıklaması: Spekülatif fiyat hareketleri mercek altında

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve Bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, Belediyeler, kurumlar… Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek.