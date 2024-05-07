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Bakan Yumaklı'dan 'Kurbanlık' açıklaması: Spekülatif fiyat hareketleri mercek altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kurbanlıkla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacağını belirten Yumaklı, "Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" dedi.

12:13 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 12:50 - 7/05/2024 Salı
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.


Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve Bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, Belediyeler, kurumlar… Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek.


"Kurbanlıkla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak"

Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki speklükatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı, ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#Meclis
#sokak hayvanları
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