Bakan Yumaklı: Türkiye su stresi altında

İklim değişikliğiyle mücadele için yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Yumaklı, su yönetimi konusundaki karar alma mekanizmalarının üst düzey kurullar marifetiyle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu anlayışın ülkemizde de hayata geçirilmesi maksadıyla benim başkanlığımda, suyla ilgili bütün Bakanlıkların bakan yardımcılarının üye olduğu üst düzeyde temsiliyeti olan Ulusal Su Kurulu teşekkül etti.

Ulusal Su Kurulu; su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturacak.

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikaları belirleyecek. Ulusal su planı, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği ile ilgili planlar, içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını onaylamak gibi yetkilere de olan sahip bir kurul olarak oluşturulmuştur. Bugün ilk toplantımızda,

su kaynaklarımızı kalite ve miktar açısından güvence altına alacak