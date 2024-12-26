Bakanı Göktaş: Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Göktaş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.