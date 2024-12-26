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Bakanı Göktaş: Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyeceğiz

Bakanı Göktaş: Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyeceğiz

Esmanur Tuna Sarraç
14:4526/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
AA
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Bakanı Göktaş, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için bazı önlemler alacaklarını açıkladı.
Bakanı Göktaş, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için bazı önlemler alacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için bazı önlemler alacaklarını açıkladı. Bakan Göktaş, "Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyen kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Göktaş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Bakan Göktaş, sosyal medyanın zararlı etkilerine değindiği konuşmasında, "Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık" ifadelerini kullandı.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#sosyal medya
#Anadolu Ajansı

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