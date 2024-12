Bakan Göktaş: Şiddet ve istismar gibi tehditler için erken müdahale sistemi oluşturuyoruz

'Her aşamada mağdurların yanındayız'

Kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu aktaran Bakan Göktaş, bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlendirilmesini temel alarak çalışmalar yaptığını söyledi. Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleden taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddette tek bir vaka bile bizim için fazladır. Hayattan koparılmış tek bir kadının, tek bir çocuğumuzun acısını görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz. Bu kadınlar hepimizin kardeşi, bu çocuklar hepimizin çocuğu. 81 ilde avukatlarımızla; kadın, çocuk ve aile üyelerine yönelik her türlü şiddet, tehdit, istismar, ısrarlı takip vakalarını ve tüm iddiaları büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Tüm davalarda bakanlık olarak biz varız. Her aşamada mağdurların yanında bizzat yer alıyoruz. Bu kararlılığımızı hep birlikte daha güçlü bir mücadeleyi dönüştürmek için her türlü iş birliğinin açık olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz" dedi.