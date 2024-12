"Bunların ilki Sosyal Risk Haritası'dır. Bu uygulamayla kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi tehditleri önceden belirlemek için hane bazlı bir erken müdahale sistemi oluşturuyoruz. Şehir, ilçe ve mahalle düzeyinde hazırlayacağımız sosyal risk haritaları sayesinde koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı daha da güçlendireceğiz. Bu çalışmayla henüz vakalar ortaya çıkmadan müdahale kapasitemizi artırmış olacağız. Pilot illerde başlattığımız, ikinci yenilikçi uygulamamız ise Aile Rehberi Sistemi'dir. Talep eden her ailenin bir aile rehberine sahip olmasını sağlayarak, vatandaşlarımıza, sosyal hizmetlerimizi hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz."

"Kadınlar özgürse, hakları korunuyorsa, o ailede çocuklar sevgi dolu bir ortamda büyür. Kadınlar eğitimli ve güçlü olduklarında, geleceğe güvenle bakan nesiller yetişir. Sağlıklı ve güçlü ailelerde kadınlar var olan potansiyellerini daha iyi açığa çıkarır. Bu nedenle kadınların haklarını savunmak ile aileyi korumak arasında sahte çatışmalar yaratılmasına asla müsaade edemeyiz. Nitekim, sağlam temeller üzerine kurulu bir aile yapısı bugünün değil, yarının da garantisidir. Bu nedenle aileyi korumak bir tercihten öte, toplumsal varoluşumuzun da teminatıdır. Biz içinde sevgi, saygı, merhamet, sorumluluk ve dayanışmanın olduğu aileleri korumayı ve güçlendirmeyi önemsiyoruz. Hedefimiz her ailenin bu değerler doğrultusunda güçlü ve sağlıklı olmasıdır."

Çocukları her türlü istismardan ve tehlikeden korumanın, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Göktaş, "Ülkemizin herhangi bir noktasında risk altında bulunan bir çocuğu tespit ettiğimiz anda, zaman kaybetmeden gerekli önlemleri alıyoruz. Bakanlık olarak müdahil olduğumuz tüm davalarda çocuğun üstün yararını gözeterek gerekli müdahaleleri ivedilikle gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir ihmal ve suistimal şüphesi dahi olduğunda anında soruşturmalarımızı açıyor, gereğini yerine getiriyoruz." bilgisini verdi.

"Kadının temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden, toplum huzurunu bozan şiddet karşısında sessiz kalmadık ve asla da kalmayacağız. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da siber, hangi türde olursa olsun, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Tek bir vaka bile bizim için fazla bir vakadır. Bu mücadelemizi her zaman siyaset üstü bir anlayışla yürütüyoruz. 81 ilde avukatlarımızla kadın, çocuk ve aile üyelerine yönelik her türlü şiddet, tehdit, istismar, ısrarlı takip vakalarını ve tüm iddiaları büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Tüm davalarda Bakanlık olarak biz varız, her aşamada mağdurların yanında biz varız. Kadına karşı şiddetle mücadelede siz, biz yok, hep birlikte varız."