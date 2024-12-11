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Bakan Uraloğlu 'zorunlu hale geldi' diyerek duyurdu: Çocuklara sosyal medya yasağı mı geliyor?

Bakan Uraloğlu 'zorunlu hale geldi' diyerek duyurdu: Çocuklara sosyal medya yasağı mı geliyor?

22:2911/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
DHA
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Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan sosyal medya yasağı ile ilgili açıklama geldi.
Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan sosyal medya yasağı ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu: 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir.

Bakan Uraloğlu: 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir.

Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak.

Ayrıntılar geliyor...

#Sosyal medya
#Yasak
#Abdulkadir Uraloğlu

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