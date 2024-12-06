Sosyal medya kullanımına yönelik "16 yaş" vurgusu: Bakan Göktaş açıkladı

"Bakanlık olarak Aile Eylem Planımız kapsamında özellikle dijitalleşmeyi, dijital bağımlılığı önemsiyoruz. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgemiz kapsamında 1 Ekim'de bu konuda Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı yaptık. Bakanlığımız tarafından ilk defa yapılan çalıştay kapsamında ailelerle, uzmanlarla ve çocuklarla bir araya gelmiştik. Farklı gruplarla odak çalışması düzenledik. Çocukların sosyal medyayı, dijital dünyayı nasıl kullandıklarına, telefon, tablet bağımlılıklarıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini hem aileler hem de çocukların perspektifinden bakma imkanımız oldu. Raporumuz hazır, bulgularını pazar günü kamuoyuyla paylaşacağız. Bu rapor özellikle önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımıza bir yol haritası oluşturacak. İlgili kurum ve kuruluşlarla bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz"