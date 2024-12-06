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Bakan Işıkhan son noktayı koydu: Emeklilik sistemi değişmiyor

Bakan Işıkhan son noktayı koydu: Emeklilik sistemi değişmiyor

11:036/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik için gereken prim ve yıl şartlarının devam edeceğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik için gereken prim ve yıl şartlarının devam edeceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emeklilik sistemi tartışmalarına açıklık getirdi. Emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını ve mevcut düzene dokunulmayacağını da belirten Işıkhan, “Emeklilik için gereken prim ve yıl şartları aynı şekilde devam edecek. Aktüeryal dengeyi korumamız gerekiyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Partili milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile bir araya geldi. Emeklilik sisteminden asgari ücrete kadar çalışma hayatını yakından ilgilendiren meseleler mercek altına alındı.

Emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmaması gerektiği ifade edildi. Asgari ücret belirlenirken satın alma gücünün korunması ve enflasyon oranlarının dikkate alınacağı vurgulandı.


Emeklilik sistemi değişmiyor

Işıkhan, emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını ve mevcut düzene dokunulmayacağını dile getirdi. Bakan Işıkhan
, “Emeklilik için gereken prim ve yıl şartları aynı şekilde devam edecek. Aktüeryal dengeyi korumamız gerekiyor”
dedi.


#Emeklilik sistemi
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#asgari ücret

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