Borsada açığa satış geri dönüyor: Tarih belli oldu

Borsada açığa satış yasağının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı. BIST 50 şirketleri için açığa satış yasağı, 2 Ocak itibarıyla sona erecek. Uzmanlar, yasağın kalkmasının yabancı yatırımcı girişini artırabileceğini öngörüyor.
Piyasalarda bir süredir uygulanan açığa satış yasağının kaldırılması için ilk adım atıldı. SPK kararıyla, BIST 50 şirketlerinde açığa satış yasağı 2 Ocak'ta sona erecek.
Açığa satış, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından yasaklanmıştı.
Uzmanlar, yasağın kalkması ile borsaya yabancı yatırımcı girişlerinin artabileceğini belirtiliyordu.
SPK kararı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde şu ifadeler yer aldı:
Borsada açığa satış ne anlama geliyor?
Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir.
Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.
Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde etmektir.