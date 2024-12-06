Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Borsada açığa satış geri dönüyor: Tarih belli oldu

Borsada açığa satış geri dönüyor: Tarih belli oldu

09:516/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Borsada açığa satış yasağı 2 Ocak itibarıyla kaldırılacak.
Borsada açığa satış yasağı 2 Ocak itibarıyla kaldırılacak.

Borsada açığa satış yasağının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı. BIST 50 şirketleri için açığa satış yasağı, 2 Ocak itibarıyla sona erecek. Uzmanlar, yasağın kalkmasının yabancı yatırımcı girişini artırabileceğini öngörüyor.

Piyasalarda bir süredir uygulanan açığa satış yasağının kaldırılması için ilk adım atıldı. SPK kararıyla, BIST 50 şirketlerinde açığa satış yasağı 2 Ocak'ta sona erecek.


Açığa satış, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından yasaklanmıştı.


SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kasım ayının son haftasında yaptığı açıklamada,
"Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız."
ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar, yasağın kalkması ile borsaya yabancı yatırımcı girişlerinin artabileceğini belirtiliyordu.


SPK kararı


Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde şu ifadeler yer aldı:


"Kurul Karar Organı’nın 06/02/2023 tarihli kararı ile Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 02/01/2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına,

Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir."


Borsada açığa satış ne anlama geliyor?


Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir.


Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.


Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde etmektir.




#Borsa İstanbul
#BIST
#Şirket

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanıyor? 2024-2025 Yerli Malı Haftası tarihi