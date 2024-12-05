Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: BDDK duyurdu, cep telefonu alımında kredi ve taksit sınırı değişti

Açıklamada, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırının on iki ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının üç ay olarak belirlendiği ifade edildi.