BDDK duyurdu: Kredi kartı borçlarına yapılandırma

Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar vadeyle yapılandırma imkanı getirildi.

Söz konusu açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapıldı.

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan koordineli makro ihtiyati adımlar çerçevesinde kredi kartı borcunun asgari tutarı ödendikten sonra kart borcu 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek.

50 bin TL ve altı limitli kartlarda asgari tutar yüzde 20

Öte yandan söz konusu düzenleme ile kredi kartlarında dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarı, limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun

yüzde 20’si olarak; 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlendiği de kaydedildi.

BDDK'dan yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan koordineli makro ihtiyati adımlar çerçevesinde,

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10972 Sayılı Kararı ile,

a) Bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak;

Karar tarihi itibarıyla, dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilmesine, kredi kartı yapılandırma borcunun %50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına,

b) İhtiyaç kredilerine ilişkin olarak;

Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine

karar verilmiştir.

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10970 sayılı Kararı ile,

Kredi kartlarında dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarının, limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun %20'si olarak, 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun %40'ı olarak belirlenmesine

karar verilmiştir."







