Bakan Kacır duyurdu: Yeşil dönüşüm yatırımlarına 5 milyar avro finansman sağlanacak

"Sayılarını 191'den 363'e yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerimizde üretimdeki sanayi alanlarının sayısını 11 binden 59 bine, istihdamı da 415 binden 2 milyon 700 binin üzerine çıkardık. Yalnızca son bir yılda 11 organize sanayi bölgesi ilan ettik. 33 organize sanayi bölgesi genişleme alanıyla 10 bin 660 hektar yeni yatırım alanı oluşturduk. Biliyoruz ki sanayicilerimizin en büyük kaygılarından biri doğru yetkinliklere sahip çalışanları temin edebilmek. Bunu aşmak üzere OSB'lerimizde 85 meslek lisesi ve 23 meslek yüksekokulu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstleniyor. Ekol 42 Yazılım Okulları, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürüttüğümüz Sektör Kampüste ve uzmanlık programlarıyla gençlerimizi geleceğin mesleklerine ve yetkinliklerine hazırlıyoruz. Sanayimizin rekabetçiliğini, sürdürülebilir üretim altyapısını besleyecek programları adım adım devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında önümüzdeki yıl OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz '