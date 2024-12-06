13 yaş altına sosyal medya sınırı geliyor

Birçok ülkede uygulanan çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması, Türkiye’nin de gündeminde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yapay zeka tarafından kısıtlanacağı bir model hazırladıklarını söyledi.
Son yıllarda birçok ülkede çocuklara uygulanan sosyal medya kısıtlaması, Türkiye’de de konuşuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapay zekanın yaş tespiti yaparak belirtilen içerikleri çocuklar için kısıtlaması, belirli saatlerde tamamen sosyal medyanın yasaklanması gibi fikirler üzerinde durulduğunu söyledi. CNN Türk’e açıklama yapan Uraloğlu, sınırlamanın 16 ya da 13 yaş altını kapsamasının planladığını ifade etti.
SAAT SINIRI DA PLANLANIYOR
Uraloğu, şöyle konuştu: “Ben yasak lafını sevmiyorum, bir düzenleme, belki erişime engel getirme. Dünyada 13 yaş sınır kriteri alınarak birçok düzenleme yapıldı. 16 yaşla ilgili de bazı düzenlemeler var. Biz de Türkiye’de bu konuyu tartışıyoruz. 13 yaş dünyada daha çok kabul görmüş bir yaş. Benim şahsi görüşüm 16 yaştır ancak verilmiş bir karar yok. Hem Bakanlığımız hem de ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla görüşüyoruz, bir karar vereceğiz.” Yaş sınırının altında kalan çocuklarının hesaplarının kaldırılacağını aktaran Uraloğlu, 13-16 yaş arasındaki çocuklar için rızayı aileye bırakacaklarını anlattı. Sosyal medya kullanımına yaş sınırı ile birlikte saat sınırı da getirilebileceğini ifade eden Uraloğlu, “Gece 11'le sabah 6 arasında o hizmeti verme diyeceğiz” şeklinde konuştu. Uraloğlu, “Dijital ortama erişimin engellenmesi söz konusu değil. Bir oyun platformuna masumane giren bir çocuğu alıp farklı mecralara götürebiliyorlar. Onu sanal kumardan tutun da cinsel içeriklere, akran zorbalığına kadar götürebilir.” diyerek içeriklere yönelik denetimin artacağını vurguladı.
DÜZENLEME ÖNÜMÜZDEKİ SENE GELECEK
Çocukların sosyal medyaya erişimine karşı yapay zeka desteğiyle hareket edildiğini anlatan Uraloğlu, “Biz yükümlülüğü sosyal medya platformuna yükleyeceğiz. Diyeceğiz ki, ‘Bunu üye yapmayacaksın’ Yapay zeka öyle gelişti ki giren kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından vs. yaşını tahmin edecek. Ona göre ‘Sen bu yaşta değilsin, bunu kullanmamalısın’ deyip onu engelleyecek” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin önümüzdeki sene içerisinde uygulamaya konabileceğini bildirdi.