13 yaş altına sosyal medya sınırı geliyor

Uraloğu, şöyle konuştu: “Ben yasak lafını sevmiyorum, bir düzenleme, belki erişime engel getirme. Dünyada 13 yaş sınır kriteri alınarak birçok düzenleme yapıldı. 16 yaşla ilgili de bazı düzenlemeler var. Biz de Türkiye’de bu konuyu tartışıyoruz. 13 yaş dünyada daha çok kabul görmüş bir yaş. Benim şahsi görüşüm 16 yaştır ancak verilmiş bir karar yok. Hem Bakanlığımız hem de ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla görüşüyoruz, bir karar vereceğiz.” Yaş sınırının altında kalan çocuklarının hesaplarının kaldırılacağını aktaran Uraloğlu, 13-16 yaş arasındaki çocuklar için rızayı aileye bırakacaklarını anlattı. Sosyal medya kullanımına yaş sınırı ile birlikte saat sınırı da getirilebileceğini ifade eden Uraloğlu, “Gece 11'le sabah 6 arasında o hizmeti verme diyeceğiz” şeklinde konuştu. Uraloğlu, “Dijital ortama erişimin engellenmesi söz konusu değil. Bir oyun platformuna masumane giren bir çocuğu alıp farklı mecralara götürebiliyorlar. Onu sanal kumardan tutun da cinsel içeriklere, akran zorbalığına kadar götürebilir.” diyerek içeriklere yönelik denetimin artacağını vurguladı.