Karar Senato'dan geçti: Avustralya sosyal medya yasağını onayladı

Muhalefet tarafından da desteklenen yasak, dünyada bugüne kadar sosyal medya kullanımında belirlenen en yüksek yaş sınırını getiriyor. Yasa tasarısı kapsamında yaş sınırlamasını uygulamak için biyometri veya kimlik bilgilerini içerebilecek bir yaş doğrulama sisteminin denenmesi planlanıyor. Instagram, Facebook, TikTok, X ve Snapchat gibi popüler sosyal medya ağlarını kapsaması beklenen yasağa uymayan sosyal medya platformlarına ise 32 milyon ABD doları tutarında para cezası verilmesi öngörülüyor.