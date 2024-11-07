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Bir ülke sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor

Bir ülke sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor

10:007/11/2024, Perşembe
AA
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Sosyal medya
Sosyal medya

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor.

Başbakan Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi yönündeki çalışmalarını değerlendirdi.

Sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini ifade eden Albanese, "Ben buna son veriyorum." şeklinde konuştu.

Sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırının getirileceği yasanın bu yıl içerisinde Parlamento'ya sunulması beklenirken, Albanese, yaş sınırlamasının, yasanın kabul edilmesinde 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.

Yaş sınırını ihlal etmeleri halinde sosyal medya platformlarına ceza verilecek.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, şirketin Avustralya hükümetinin önerdiği yaş sınırlamasına saygı gösterileceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermezken, TikTok ise yorum yapmayı reddetti.




#Avustralya
#Sosyal medya
#Anthony Albanese

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