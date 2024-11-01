Fransa vatandaşlarını yapay zeka ile izlemeye hazırlanıyor: Özel hayatın gizliliği ne olacak?

Fransa, vatandaşlarının internet hareketlerini yapay zeka ile takip etmeye hazırlanıyor. Fransız Devlet Bilgi Servisi, Fransızların web üzerindeki faaliyetlerinin izlenmesini hızlandırmak için yeni bir yatırım kararı aldı. Halk ise bu karara tepkili.
Fransa, vatandaşlarının internet hareketlerini izlemeye hazırlanıyor. Fransız Devlet Bilgi Servisi, bu amaçla bir yapay zeka ihalesine çıktı. Bu girişimin amacının, vatandaşların kamu faaliyetlerini nasıl algıladıklarını gözlemlemek olduğu ifade ediliyor.
Ancak Fransızlara göre, yakın zamanda ilk Yapay Zeka ve Dijitalleşme Bakanını atayan Paris yönetiminin hedefi farklı. Fransız basınına göre, ilk olarak X, Instagram, Facebook gibi platformlarda kullanıcıların hareketleri izlenecek.
Ayrıca Cumhurbaşkanı, Başbakan ve kurumlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarının takip edilmesi planlanıyor. Buna ek olarak Fransızların Google, Youtube gibi platformlardaki çevrim içi aramalarının inceleneceği de biliniyor.