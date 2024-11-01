Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa vatandaşlarını yapay zeka ile izlemeye hazırlanıyor: Özel hayatın gizliliği ne olacak?

Fransa vatandaşlarını yapay zeka ile izlemeye hazırlanıyor: Özel hayatın gizliliği ne olacak?

11:441/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve kurumlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarının takip edilmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve kurumlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarının takip edilmesi planlanıyor.

Fransa, vatandaşlarının internet hareketlerini yapay zeka ile takip etmeye hazırlanıyor. Fransız Devlet Bilgi Servisi, Fransızların web üzerindeki faaliyetlerinin izlenmesini hızlandırmak için yeni bir yatırım kararı aldı. Halk ise bu karara tepkili.

Fransa, vatandaşlarının internet hareketlerini izlemeye hazırlanıyor. Fransız Devlet Bilgi Servisi, bu amaçla bir yapay zeka ihalesine çıktı. Bu girişimin amacının, vatandaşların kamu faaliyetlerini nasıl algıladıklarını gözlemlemek olduğu ifade ediliyor.


Ancak Fransızlara göre, yakın zamanda ilk Yapay Zeka ve Dijitalleşme Bakanını atayan Paris yönetiminin hedefi farklı. Fransız basınına göre, ilk olarak X, Instagram, Facebook gibi platformlarda kullanıcıların hareketleri izlenecek.


Ayrıca Cumhurbaşkanı, Başbakan ve kurumlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarının takip edilmesi planlanıyor. Buna ek olarak Fransızların Google, Youtube gibi platformlardaki çevrim içi aramalarının inceleneceği de biliniyor.


Halk karara tepkili

Böylece Paris yönetimi, Fransızların internet davranışlarını ve tercihlerini kayıt altına alıp analiz edebilecek. Bu da
"özel hayatın gizliliği ne olacak?"
sorusunu gündeme getirdi.

Fransızlar karara tepkili. Sosyal medya kullanıcıları, bu kararın özel hayata müdahale anlamına geleceği görüşünde. Fransız basını da hükümetin bu adımını
, "mahremiyete saldırı"
olarak nitelendiriyor.
#Yapay Zeka
#Fransa
#Web Sitesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bolu İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Bolu İlçe ve Mahalle Posta Kodları