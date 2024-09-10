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Dünya

Avustralya'da sosyal medyaya yaş sınırı: Yasa tasarısı gündemde

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacaklarını açıkladı.

16:17 - 10/09/2024 Tuesday
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Albanese, sosyal medya platformlarına erişime ilişkin açıklama yaptı.


Albanese, yıl sonuna kadar sosyal medya platformlarına yaş sınırı getirmek için bir yasa tasarısı sunmayı planladıklarını ve yasanın uygulanacağı yaş grubu üzerinde istişarelerin sürdüğünü söyledi.


Sosyal medyanın çocukları gerçek hayattan, ailelerinden ve arkadaşlarından uzaklaştırdığını ifade eden Albanese, ebeveynlerin bu konuda endişeli olduğunu vurguladı.


Uzun süredir Avustralya'nın gündeminde olan sosyal medya yasaklanması, tartışmaları da beraberinde getirdi.


14 yaş sınırı

Birçok kesim yasağı desteklerken, bazı kişiler çoğu insan için günlük yaşamın bir parçası haline gelen sosyal medyadan uzaklaştırılan çocukların, gizlice bir sosyal medya hesabı açıp bir sorunla karşılaşması halinde bunu saklayacağını ve yardım istemeyeceğini düşünüyor.


Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti, dün 14 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlandığını duyurmuştu.


#Avustralya
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