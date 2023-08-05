Bakanı Işıkhan: Temel ilkemiz 'durmak yok yola devam'

AK Parti tarafından düzenlenen "Şehir Buluşmaları" kapsamında kente gelen Bakan Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulundu.





"Dünyanın konuştuğu bir seçim oldu"

Kentteki yatırımların ve çalışmaların değerlendirildiği ziyaretlerin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Işıkhan, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek, " Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs'tan sonra tekrar zaferini ilan etti ve tüm dünyaya da ne kadar değerli bir lider olduğunu göstermiş oldu. Dünyanın konuştuğu bir seçim oldu" dedi.





Işıkhan, seçim sürecinde Kocaeli teşkilatının ve vatandaşların, dava arkadaşlarının çok önemli rolleri olduğunu vurgulayarak, teşekkür etti.





Türkiye'nin ekonomisinde Kocaeli'nin çok ayrı bir yere sahip olduğuna işaret eden Işıkhan, Kocaeli'yi hep ön planda tuttuklarını, kentin istihdamda çok iyi bir noktada olduğunu kaydetti.

Kocaeli'nin sanayi potansiyelinin önemine değinen Işıkhan, dünyanın en iyi 100 limanlarından birinin Kocaeli Limanı olduğunu dile getirdi.





Son 20 yılda 150 milyar liralık yatırım

Bakan Işıkhan, Kocaeli'ye son 20 yılda 150 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını aktararak, kentin aynı zamanda imalat atölyesi ve sanayinin kaptan köşkü niteliğinde olduğunu anlattı.





Yerel seçimlerin yaklaştığına dikkati çeken Işıkhan, "İnşallah sizin gayretlerinizle bu süreci başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımıza karşı bir vefa borcumuz var. Kocaeli, bunu hep en iyi şekilde yaptı. Allah utandırmasın. Daha da iyi olacak inşallah. Tüm ilçe belediyelerimizi alacağız inşallah. Hep birlikte çalışarak, tekrar bu başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.





Işıkhan, 28 Mayıs'tan inanılmaz bir zaferle çıktıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşabilmemiz için de son bir çabaya daha ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlere ne kadar önem verdiğini biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından başlayan o sürece hepimiz millet olarak tanıklık ettik" ifadelerini kullandı.









"Temel ilkemiz 'Durmak yok, yola devam"

AK Parti olarak temel ilkelerinin, "Durmak yok, yola devam" olduğuna değinen Işıkhan, yürütecekleri çalışmalardan bahsetti.

Toplum Yararına Programın (TYP) kendileri için çok önemli olduğunun, devletin çok büyük destek ve teşviklerinin bulunduğunun altını çizen Işıkhan, "Devlet yanımızda, sosyal devlet yanımızda. Bizden beklenen ise genç kardeşlerimiz başta olmak üzere istihdama girmek. Üretime girdiğimiz anda da inşallah toplum ve ülke olarak dünya ekonomisinde çok iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" dedi.





Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun çok önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda yatırımın, istihdamın, üretimin, refahın artırılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.





"Bu çerçevede de inşallah çalışma hayatında barışı, huzuru, işbirliğini, sosyal diyaloğu geliştirerek daha iyi bir Türkiye hedefine ulaşmamız gerekiyor." diyen Işıkhan, istihdam ve teşvik konusunda Kocaeli'nin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.





"Güçlendikçe daha da büyüyeceğiz"

Işıkhan, Türkiye'nin inanılmaz bir sosyal devlet yapısı olduğuna değinerek, "Ama ekonomimizi güçlü hale getirmediğimiz takdirde sosyal devlet ve sosyal sorumluluklarımızı başarıyla yerine getiremeyiz. Bu yüzden Allah daha iyi işler yapmayı nasip eder inşallah" diye konuştu.





Partililere teşekkür eden Işıkhan, "Bu dava hepimizin davası, bu dava Türkiye'nin davası. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, inşallah Allah'ın izniyle refah seviyemizi yükseltip gelişmiş 10 ülkenin de ötesine geçerek bu süreci hep birlikte gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirirken de temel hedefimiz, çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak" ifadelerini kullandı.





Işıkhan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kocaeli'nin çok büyük desteği oldu. Deprem bölgesini ziyaret ettiğimizde gerçekten sizlerin konteynerlerini görüyorum orada. Bu millet olarak sosyal dayanışmamızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu dayanışmamızı inşallah daha da güçlendireceğiz. 2024 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu ödeyerek tüm şehirlerimizde AK Parti belediyeciliğinin ne kadar başarılı olduğunu Allah nasip edecek inşallah göstereceğiz. Etrafımızda olup bitenleri çok iyi görüyoruz. Bu çerçevede birbirimize destek vereceğiz, birbirimizi güçlendireceğiz. Güçlendikçe daha da büyüyeceğiz inşallah."

Bakan Işıkhan, daha sonra partililer ve milletvekilleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.



