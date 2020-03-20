Bakanı Selçuk ihtiyaç sahiplerine 2 milyarlık yardımı açıkladı: Şartları taşıyan hanelere 1000'er lira destek vereceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak" dedi.

#CANLI Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: (Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.https://t.co/UhOyojBvv7 — Yeni Şafak (@yenisafak) March 20, 2020

"Yaşlılari çin periyodik takip programı"na ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8'inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da "en kırılgan nüfus" olarak gördüklerini söyledi.

Daha önce başlatılan projelerin yaşlıların korunması ve desteklenmesi için belediyeler kanalıyla yürütüldüğünü anlatan Selçuk, süreçte bunu daha yoğunlaştırarak yapacaklarını kaydetti.

Türkiye genelinde 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bulunduğunu belirten Zehra Zümrüt Selçuk, vakıfların periyodik paylarını yükselttiklerini, böylelikle destekleri daha da artıracaklarını ifade etti.

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"Bütün kırılgan grupların yanında olacağız"

Bakan Selçuk bir soru üzerine, "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500'e çıkarmış olacağız. Bu süreçte her zaman yaşlılarımızın, bütün kırılgan grupların yanında olacağız" dedi.

Selçuk, bu konuda TBMM sürecinin bulunduğunu, sürecin tamamlanmasının ardından nisan ayında maaşların yatırılacağını kaydetti. Bir başka soru üzerine Selçuk, toplumun en alt kesimi için 2 milyar liralık dağıtımın söz konusu olacağını dile getirerek, "43 değişik sosyal yardımlaşma programımız var. Bu süreçte de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yaptığımız ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime acilen 2 milyarlık yardımı dağıtacağız ki bu süreçte daha dayanıklı, daha dirençli olabilsinler. Zaten onların kayıtları var, anında transfer edeceğiz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yeni başvuru halinde, yeni bir talep geldiğinde onları da karşılayacağız." bilgisini verdi.

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"Yaşlılara maske ve kolonya dağıtımı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, temin edildikten sonra dağıtımların çeşitli kanallarla yapılacağını bildirdi. Selçuk, dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul'dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini kaydetti.

"Haber vermeden gelmeyiz"

"Yardım" adı altında hırsızlık girişimleri gibi haberlerin geldiği, bunların istismar alanı olabildiğinin ifade edilmesi üzerine Bakan Selçuk, burada kapısı çalınan vatandaşlara da sorumluluk düştüğüne dikkati çekti. Bakan Selçuk, sürecin milli birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Birbirimize karşı her daim dürüst olmak durumundayız. Herhangi bir suistimale yol açılmaması gerekiyor." diyen Bakan Selçuk, böyle bir durumla karşılaşıldığında derhal Aile, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının ihbar hatlarının aranmasını istedi. Yardım yapacak tüm bakanlıkların üniformaları, kartları ve düzeneklerinin bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Biz zaten öncesindetelefonla bildireceğiz. Haber vermeden gelmeyiz." dedi.

Vatandaş mağdur olmayacak

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımlara ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti: "Zaten tespit edilmiş, periyodik olarak yardım yaptığımız 2 milyon vatandaşımız var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gelir testleri yapıyoruz. Şu anda tespit edilmiş bir listemiz var. Onlara, 2 milyon kişiye bu dağıtımı yapacağız ama herhangi bir ihtiyaç doğduğunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, onların da aylık periyodik payları artırıldı, hiçbir vatandaşımızı bu süreçte dışarıda bırakmayacağız. Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak." Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu.

Evlerden çıkmayın, online başvuru yapın

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını isteyerek, "Kamu işçi alımlarında binalar kurumlara gelip değil, online başvuru yapsınlar. SGK ve e-Devlet kapısı üzerinden çok sayıda işlem yapılabiliyor. Koronavirüs salgını nedneniyle toplumsal mesafeyi korumak durumundayız" ifadelerini kullandı.