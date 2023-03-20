Bakanlar afet bölgesinde konuştu: Deprem ve sel felaketlerinin Türkiye'ye maliyeti 104 milyar dolar

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Deprem ve sel felaketlerinin 104 milyar dolara yakın kaybın olduğunu belirten Bakan Nebati, iş ve aşını kaybeden vatandaşların olduğunu da ifade ederek, "İş birliğimiz devam edecek." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şu ana kadar yapılan ödemeler konusunda şunu ifade etmek istiyorum. Zarar tespiti yapılan bin 161 vatandaşımıza can suyu ödemesi olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira, ilçelerimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 10'ar bin lira, büyükşehir belediyesi tarafından 5'er bin lira, ilk etapta hasar tespiti yapmadan sadece yapılan yardımın toplamı 25'er bin lira. Bunun yanı sıra aynı zamanda iş yerlerine 10'ar bin lira can suyu ödemesi gerçekleştirildi. Konutlarla ilgili gerek Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı eşya yardımıyla ilgili çalışıldı. İş yeriyle ilgili Ticaret Bakanlığımızla konuştuk. Araçlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Hafta sonuna kadar bir noktaya kadar gelir. Özel bilgi vermek isterim. Şanlıurfa'nın tarihsel bir mirası da var. Arkeoloji müzesiyle ilgili ilk günden itibaren çalışma başladı. Arkeoloji müzesinin sergi alanında problem yok. Sergi alanında problem söz konusu değil. Sadece Şanlıurfa'nın değil bizim tarihimizin en önemli miraslarından birisi. 1 mahalle hariç temizlik yüzde 75 bitti diğerlerinde yüzde 90-95'in üzerinde inşallah yarın akşam temizliği bitirmiş olacağız.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şanlıurfamız’da 16, Adıyaman’da 3 toplamda19 hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kamu olarak 98 iş makinası, 55 arazözümüz, ,150 orman çalışanımız olmak üzere sahada hizmet veriyorlar. İhtiyaç olduğunda sayıların artırılması mümkün. Şu an da yeterlilik görüyoruz. Arazözler balçıkla kaplanmış bölgeleri temizlemek konusunda önemli. Bu derelerin 1- genişlik olarak hazır olması 2- üstlerinin kapatılmaması ve asla asla derelerin geçtiği yerlere yerleşim yapılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Bu derelerin üstleri açılırken kendi iş yerlerine bir şey olacak diye telaş yapmasınlar. Bundan sonra yapmak istediğimiz kesinle ve kesinlikle bu derelerin genişlikleri, hem de bu derelerin belirli alt geçitlerin yanından geçiyor olacağı, derelerimizi rahatlatacak tamamen sıfırdan bir altyapı çalışması yapacağız. Sırrın ve Karakoyun Deresi'nde dere üstü açılması çalışmalarını tamamlayacağız. Bundan sonra yapılmasını istediğimiz derelerin belirli altgeçit altından geçiyor olmasını dikkate alarak yeni projelendirme çalışması içerisindeyiz. Yağışların tamamlanması ile birlikte bilhassa buğday, arpa, mercimek gibi baklagillerin olduğu yerlerde hasar tespit çalışmalarımızı yapacağız. Vatandaşlarımız bize belirtmesi üzerine büyükbaş ve küçükbaş hayvan araştırmalarımızda sürdürülecektir. Şanlıurfa'mıza, Adıyaman'ımıza geçmiş olsun diyorum."

Bakan Nebati: 'Konutların yeniden inşası gerekiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sel afetinin üstesinden çok hızlı bir şekilde geldiklerini belirterek, "Ama ülkemizin karşı karşıya kaldığı bir deprem afeti var. 50 binin üstünde vatandaşımızı kaybettik. 100 binlerce konut hasar gördü, yıkıldı ve bunların yeniden inşası gerekiyor. Canımız yandı, maddi hasar olarak 104 milyar dolara yakın bir kaybımız var. Bu sürekli güncellenecek bir rakam." dedi.

Bakan Nebati, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı konuşmada, sel bölgesinde çarşamba günü sabahından bu yana tüm birimlerle yoğun ve hızlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaların yüzde 90'ın üzerinde bittiğini ifade eden Nebati, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki aşama DSİ başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve belediyelerle beraber yapılacak çalışmalardır. Tahammülümüz yok, çok hızlı, olağanüstü çalıştık, iyi işler yaptık. Ama bundan sonraki bu tür olağanüstü yağışlarda, tekrar aynı senaryonun yaşanmaması için de bizim tedbirlerimizi çok hızlı bir şekilde almamız gerekiyor. Az önce Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın da ifade ettiği üzere kapalı olan dere alanlarının bir an önce açılması, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın bizim üzerimize yüklemiş olduğu bir sorumluluk olarak duruyor."

Nebati, belediyelerin aynı şekilde katkı sağlaması, hızlı olmasının önemli olduğunu belirterek, çalışma yapılacak alanlardaki vatandaşların da "yardım edecek" şekilde hareket etmelerini beklediklerini dile getirdi.

"Hasar tespitleri yapılan yerlerde hızlı bir şekilde ödeme yapıldı"

Hasar tespitlerine değinen Nebati, "Hasar tespitleri yapılan yerlerde hızlı bir şekilde ödeme yapıldı. Ekipler de çok hızlı şekilde uyumlu bir çalışma sergilediler. Böylesine büyük ve birçok alanda aynı anda yaşanan böylesine büyük bir sel felaketinin, hızlı bir şekilde yaraları sararak ilerlemiş olması, bizleri şehrim adına mutlu etti. İçişleri Bakanımızın yönetiminde AFAD'ın ve diğer kardeşlerimizin arkadaşlarımızın böylesine yoğun ve fedakarca çalışması da bizi mutlu etti. Urfa halkı, yaşayanlar, valimiz ve tüm idaresiyle ortaya konmuş olan bu vefakar ve cefakar davranışı asla unutmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını dileyen Nebati, şöyle devam etti:

"Bundan sonrası vatandaşlarımızın psikolojik desteklerini sağlamak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, ilgili kaymakamlarımız, belediyelerimiz şimdi vatandaşlarımızla iletişimi daha güçlü bir hale getirecek. Görüldüğü üzere de ramazan ayına gireceğimiz perşembe günü inşallah hasarların tespit edilmiş olduğu, birçok çalışmanın tamamlandığı ve sokakların, evlerin yaşanılır hale geldiği bir günle ramazana girmiş olacağız. Evleri su altında zarar görmüş vatandaşlarımız da ramazan ayının ilk iftarını mutlak surette belediyelerimizin, AFAD'ın ve Valiliğimizin ev sahipliğinde iftarlarını rahat bir şekilde yapabilecekleri ortamı da sağlayacaklardır."

"104 milyar dolara yakın bir kaybımız var"

Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Nebati, sözlerini, "Biz buradayız. Bu sel afetinin üstesinden çok hızlı bir şekilde geldik ama ülkemizin karşı karşıya kaldığı bir deprem afeti var. 50 binin üstünde vatandaşımızı kaybettik. 100 binlerce konut hasar gördü, yıkıldı ve bunların yeniden inşası gerekiyor. Bununla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız tabi ki AFAD'ın koordinasyonunda ilgili çalışmaları çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Allah bu tür afetleri bir daha vermesin. Canımız yandı, maddi hasar olarak 104 milyar dolara yakın bir kaybımız var. Bu sürekli güncellenecek bir rakam. Aynı zamanda bütçe üzerinde yükümüz var. İşini, aşını kaybeden vatandaşlarımız var." diye tamamladı.







