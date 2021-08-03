Bakanlar afet bölgesinde: 1037 konutu hızlı şekilde inşa edeceğiz

Bakanlar, Manavgat'taki afet bölgesinde kamuoyunu bilgilendirmek için ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor.

Tüm imkanlarımızla, seferberlik halinde, iş birliği ve uyum içinde yangınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Ukrayna'dan dört tane daha helikopter gelecek. Akşam saatlerinde de yangınlara müdahale edebilecekler.

Bugünkü müdahaleyle Manavgat'taki kritik bölgelere yangının sıçraması engellendi.

Başta Muğla olmak üzere diğer bölgede de çalışmalar sürüyor. Isparta'daki yangın, kontrol altına alındı.

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Yardımları reddettiğimize dair iddialar doğru değil. Bu talepleri kibirle reddetmemiz söz konusu değil. Birçok ülke gönlünden kopanı söyledi. Bizim helikopter ve uçağa ihtiyacımız var. Avrupa içerisinde vereceğini söyleyip veremeyen ülkeler oldu. Başta Fransa ve Yunanistan gibi. Kendi ülkelerinde çıkan yangından dolayı yollayamadılar.

OYNAT 02:03 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaşanan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangından etkilenen bölgelerde hızlı bir şekilde konut inşa edeceklerini belirten Kurum, 'Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız. Burada yöresel mimariye uygun bir şekilde altında ahırıyla, deposuyla, üstünde 3+1 varsa 3+1, 2+1 varsa 2+1 olacak şekilde yapacağız. Bu konutlarımız hiçbir şekilde özel koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Devletimiz tüm kurumlarıyla yangının başladığı andan itibaren olay yerine intikal etti.

Antalya'da 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu.

Yangından doğrudan etkilenen 670 vatandaşın 654'ü hastanede tedavileri yapılarak taburcu edildi. Dokuz vatandaşın tedavisi sürüyor.

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70 veteriner hekimimiz zarar gören hayvanlar için 7/24 hizmet veriyorlar. 59 vatandaşımız yurt ve pansiyonlarda kalıyor.

Yapı hasarlarını tespit etmek için 300 kişilik ekibimiz çalışıyor.

Antalya'ya 47.5 milyon TL destek gönderildi. Zarar tespitleri çerçevesinde de 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı.

Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız.

Yangından etkilenen bölgelerde, en geç gelecek yaz aylarına kadar toplam 1037 konutu hızlı bir şekilde inşa edeceğiz.

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Afetten etkilenen bölgelerde hasar gören alanları ne Antalya ne de Muğla'da imara açmayacağız.

Belli odaklar siyasi rant için tezvirat yapıyor. Milletin, devletine güveni tamdır. İşte bundan rahatsız olan odaklar var. Onlar varsın olmaya devam etsinler.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

Topyekün ve insan üstü bir mücadele var arazide. Çalışan arkadaşlarımıza minnettarız.

Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz.

Geçmiş afetlerde olduğu gibi yangını söndürdükten sonra, yangının izlerini kaldırmak için mücadele vereceğiz. Kısa sürede geçmişinden daha iyi olacak şekilde çözeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

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