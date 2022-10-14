Bakanlar Bartın'da: 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, ilk bilgiye göre grizu patlaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'da maden kazasının olduğu bölgede açıklama yaptı.

#CANLI İçişleri Bakanı Soylu, Enerji Bakanı Dönmez ve Çalışma Bakanı Bilgin bölgede incelemelerde bulundu. https://t.co/NsEzl6EXsO — Yeni Şafak (@yenisafak) October 14, 2022

"14 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Milletimizin başı sağ olsun. Saat 18.15 civarında bulunduğumuz bu bölgede bir 300-350 metre kotlarında bir patlama meydana geldi. Bu patlamanın akabinde gerek buranın tahlisiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri, gerekse çevreden gelen tahlisiye ve arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Türkiye’de bu konuda yetkili olan bütün arama kurtarma ekipleri yola çıktılar. Buraya kimisi intikal etti. Teknik bütün arkadaşlarımız bu konuya vakıf olan arkadaşlarımız burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Vali Hanım tüm arkadaşlarımızla birlikte olayın başından beri hem aramaya kurtarmaya nezaret ediyor. İki ambulans uçak Zonguldak’taki havaalanına intikal ettirildi.

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Hakikaten üzüntü duyduğumuz tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı bu patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar.

Riskli bölgede 49 işçinin bulunuyor. Şu ana kadar hastaneye 21’i intikal ettirildi,14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer yaralılar tedavi altında. Yanık olanların bir kısmının İstanbul’a intikali konusunda tüm hazırlıklar gerçekleşiyor.

Öncelikle aşağıda hakikaten büyük bir mücadele konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcıları olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler burada onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Dönem dönem bilgi aldıkça, sizlere bilgi intikal ettireceğiz. Başka yerden gelen bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Belirli saat aralıklarında sizlerle bilgileri paylaşmış olacağız. Tekrardan başımız sağ olsun.

İLK BELİRLEMELERE GRİZU PATLAMASI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı işçilere acil şifalar diliyorum. Patlama hadisesini müteakip öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline gittiler. Yaralılarımız var.

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Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre, grizu patlaması olduğu şeklinde.

Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içindeyiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum.

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GÜNDEM Bartın'da maden ocağında patlama: 14 vatandaşımız hayatını kaybetti

FOTOĞRAF 24 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti. Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, \"Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle... Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu. Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:35 Bartın'da patlama olan madenden çıkan işçi konuştu Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Maden ocağından çıkan işçi, 'Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi' dedi. BiP'te paylaş

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