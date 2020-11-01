Bakanlardan Burhan Kuzu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabında yer verdiği mesajında, "Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
"Allah'tan rahmet diliyorum"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Bir süredir Covıd tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok üzgünüz. Çok değerli Burhan Kuzu hocamızı kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.
"Yeri doldurulamaz insan"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Kuzu için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi.