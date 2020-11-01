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POLİTİKA

Bakanlardan Burhan Kuzu için taziye mesajı

Koronavirüse yakalanan Anayasa hukukçusu ve AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, hayatını kaybetti. Kuzu'nun vefatının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar taziye mesajı yayınlayarak başsağlığı diledi.

Haber Merkezi DHA AA
Burhan Kuzu
Burhan Kuzu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
GÜNDEM
Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Oktay, sosyal medya hesabında yer verdiği mesajında, "Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Allah'tan rahmet diliyorum"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Bir süredir Covıd tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok üzgünüz. Çok değerli Burhan Kuzu hocamızı kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

"Yeri doldurulamaz insan"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Kuzu için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi.

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