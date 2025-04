Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama: 127 artçı deprem yaşandı

Depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, grup başkanları, İstanbul Valimiz Davut Bey başkanlığında burada kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldi. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.

Şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun gelmedi dedik. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var. Hemen hemen her bakanımız İstanbulumuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili taramayı paylaştı. Perşembe ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde sayın YÖK Başkanımızın bizimle istişaremiz oldu, İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün boyunca tatil edildiği anonsu yapıldı.

Depremin ilk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatları aldık. Bizim Deprem Bilim Kurulumuz ar. Başında Deprem Risk Azaltma Müdürümüz Prof. Dr. Orhan Tatar hocamız var. Hocalarımızla yapılan son değerlendirmeleri sizlerle paylaşacaktır. Son olarak biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili, hiçbir can kaybı olmamasını kast ederek söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetler var. Herkes hanesini içinde yaşadığı evin durumu en iyi o bilir. Güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması, yani kentsel dönüşümü ile ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Pekçok defadır sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli kabine arkadaşım Murat Kurum arkadaşımdan bu çağrıların defalarca yapıldığını biliyorum.

"Bugün İstanbul'da gerçekten herkesi endişelendiren 6,2 büyüklüğünde deprem yaşadık, çok korktuk. Gelen bilgilere göre herhangi can kaybımız yok. İstanbul ile birlikte Marmara'da etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun diliyorum.

AFAD Bilim Kurulundaki hocalarımızla birlikte görüşüyoruz. Onların fikirleri doğrultusunda her türlü tedbir alınmaktadır. Acil durum ekiplerimiz İstanbul'un tüm ilçelerinde gelen talepleri dikkate alıyoruz. İlgili birimler anında müdahale ederek süreci yönetiyoruz.

İstanbul'da 12 sularında gerçekten herkesi ürküten, endişeye sevk eden 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık, hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki, sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi herhangi can kaybımız yok. Yaralılarımız da tedavi altına alındı. İstanbul bu depremden etkilendi ama Marmara'da depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kurumlarımız tüm gücüyle burada ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimizle birlikte gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimizle ve komşu belediyelerimiz sahada çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu konuda etkin ve yetkin bilim insanlarımızla istişare ediyor, onların görüşleri doğrultusunda yapılması gereken her türlü iş, işlem yapılmaktadır. Her türlü tedbir alınmaktadır.

Şu an İstanbul'un 39 ilçesinden gelen talepleri 112 koordinasyonuyla yürütüyoruz. 112 her bir talebi dikkate alıyor. İlgili birim hangisi ise, ilgili bakanlık hangisi ise anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Afetin ilk anıyla birlikte tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. İstanbul'da çalışması gereken hasar tespit konusunda arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Ekibimiz şu an sahadadır. Ekiplerimiz hızlı şekilde İstanbul'a intikal ediyor. Sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Hastane, okul, cami, kaymakamlık binaları, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız.