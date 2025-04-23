Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama: 127 artçı deprem yaşandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Yerin yaklaşık 7 km. derinliğindeki deprem 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km. uzaklıkta olan deprem İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı toplam 7.

Depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, grup başkanları, İstanbul Valimiz Davut Bey başkanlığında burada kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldi. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.

Şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun gelmedi dedik. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var. Hemen hemen her bakanımız İstanbulumuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili taramayı paylaştı. Perşembe ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde sayın YÖK Başkanımızın bizimle istişaremiz oldu, İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün boyunca tatil edildiği anonsu yapıldı.

Valimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevlerine gelme ile ilgili izin verildiğini ifade etmiş oldu. 10 bin 84 112'ye çağrı geldi. Ne demek acil çağrıya gelen aramalar? 16 milyonluk 131 dünya ülkesinden daha büyük nüfusa sahip olan İstanbulumuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler. Bir kısmı da sağlıkla ilgili ihbarlar. Hiçbiri ile ilgili bir metruk bina Fatih'te, onun haricinde şükürler olsun binanın yıkıldığı, içinde yaşamla ilgili endişelerin olduğu ile ihbarın olmaması en büyük şükrümüz.

Depremin ilk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatları aldık. Bizim Deprem Bilim Kurulumuz ar. Başında Deprem Risk Azaltma Müdürümüz Prof. Dr. Orhan Tatar hocamız var. Hocalarımızla yapılan son değerlendirmeleri sizlerle paylaşacaktır. Son olarak biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili, hiçbir can kaybı olmamasını kast ederek söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetler var. Herkes hanesini içinde yaşadığı evin durumu en iyi o bilir. Güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması, yani kentsel dönüşümü ile ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Pekçok defadır sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli kabine arkadaşım Murat Kurum arkadaşımdan bu çağrıların defalarca yapıldığını biliyorum.

"Bugün İstanbul'da gerçekten herkesi endişelendiren 6,2 büyüklüğünde deprem yaşadık, çok korktuk. Gelen bilgilere göre herhangi can kaybımız yok. İstanbul ile birlikte Marmara'da etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun diliyorum.

Mevcut durum itibarıyla panik olunacak bir durum söz konusu değil. Tüm kamu ve kurumlarımızla teyakkuza geçtik. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm işlemler AFAD koordinasyonunda devreye alındı. Kurumlarımız tüm gücüyle, belediyelerimizle birlikte sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AFAD Bilim Kurulundaki hocalarımızla birlikte görüşüyoruz. Onların fikirleri doğrultusunda her türlü tedbir alınmaktadır. Acil durum ekiplerimiz İstanbul'un tüm ilçelerinde gelen talepleri dikkate alıyoruz. İlgili birimler anında müdahale ederek süreci yönetiyoruz.

'DEVLETİMİZ TEYAKKUZDA'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

İstanbul'da 12 sularında gerçekten herkesi ürküten, endişeye sevk eden 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık, hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki, sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi herhangi can kaybımız yok. Yaralılarımız da tedavi altına alındı. İstanbul bu depremden etkilendi ama Marmara'da depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Milletimiz müsterih olsun, mevcut durum itibariyle paniğe mahal verilecek durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, sağlık birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır.

Kurumlarımız tüm gücüyle burada ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimizle birlikte gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimizle ve komşu belediyelerimiz sahada çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu konuda etkin ve yetkin bilim insanlarımızla istişare ediyor, onların görüşleri doğrultusunda yapılması gereken her türlü iş, işlem yapılmaktadır. Her türlü tedbir alınmaktadır.

Şu an İstanbul'un 39 ilçesinden gelen talepleri 112 koordinasyonuyla yürütüyoruz. 112 her bir talebi dikkate alıyor. İlgili birim hangisi ise, ilgili bakanlık hangisi ise anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Afetin ilk anıyla birlikte tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. İstanbul'da çalışması gereken hasar tespit konusunda arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Ekibimiz şu an sahadadır. Ekiplerimiz hızlı şekilde İstanbul'a intikal ediyor. Sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Hastane, okul, cami, kaymakamlık binaları, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız.

4 gün içerisinde kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirecek. 'Binam hasar gördü' diyen vatandaşlarımızın binalarına gidip bakılacak, hasar tespitleri yapılacak. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız. 8 bini aşkın taleplerde de ilgili arkadaşlarımızı bölgelere sevk edeceğiz. Şu an itibariyle 378 yapısal ihbar bize ulaştı. İstanbul'da 7,5 milyona aşkı bağımsız birimi düşündüğümüzde burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz. İncelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşalttık.