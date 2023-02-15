Bakanlık açıkladı: Depremzede 508 çocuk ailelerine teslim edildi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altından kurtarılan 19 yaşındaki anne, 8 gün boyunca ayrı düştüğü 7 aylık oğluna hastanede kavuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 508 çocuğun kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildiğini bildirdi.
Bu çocuklardan 508'inin ailelerine teslim edildiği bildirilen açıklamada, kimliği tespit edilemeyen 282 çocuk bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 721'inin tedavisinin devam ettiği, 167'sinin ise tedavisinin tamamlanarak kurum bakımına alındığı ifade edildi.