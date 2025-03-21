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Bakanlık Avcılar'daki KYK Kız Yurdu için harekete geçti: Sorumlular görevden alındı tacizci sapık tutuklandı

Bakanlık Avcılar'daki KYK Kız Yurdu için harekete geçti: Sorumlular görevden alındı tacizci sapık tutuklandı

14:2021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
AA
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29 yaşındaki M.K. tutuklandı.
29 yaşındaki M.K. tutuklandı.

İstanbul Avcılar'da bulunan Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kendisini mutfak çalışanı olarak tanıtıp girdiği öğrenci yurdunda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasının ardından Bakanlığın olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı aktarıldı.

Ayrıca sorumlu kişilerin de görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Yurda gizlice girip kız öğrencileri taciz eden şahıs.

Ne olmuştu?

29 yaşındaki M.K. isimli şahıs, Halil İnalcık KYK Kız Yurduna kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak girmiş ve üniversite öğrencilerinin kaldığı bloklara girmişti. Çok sayıda odayı dolaşarak kız öğrencileri gözetleyen sapık, bir öğrencinin cüzdanını çalmış ve daha önceden takip ettiği genç kızın odasını bularak taciz girişiminde bulunmuştu. Öğrencilerin telaşla bağırması sonrası harekete geçen güvenlik görevlileri polisi çağırmış, şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
#Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdu

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