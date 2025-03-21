Bakanlık Avcılar'daki KYK Kız Yurdu için harekete geçti: Sorumlular görevden alındı tacizci sapık tutuklandı

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kendisini mutfak çalışanı olarak tanıtıp girdiği öğrenci yurdunda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasının ardından Bakanlığın olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı aktarıldı.

29 yaşındaki M.K. isimli şahıs, Halil İnalcık KYK Kız Yurduna kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak girmiş ve üniversite öğrencilerinin kaldığı bloklara girmişti. Çok sayıda odayı dolaşarak kız öğrencileri gözetleyen sapık, bir öğrencinin cüzdanını çalmış ve daha önceden takip ettiği genç kızın odasını bularak taciz girişiminde bulunmuştu. Öğrencilerin telaşla bağırması sonrası harekete geçen güvenlik görevlileri polisi çağırmış, şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.